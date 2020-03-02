Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».

34-летний хоккеист отличился дублем еще в первом периоде. На седьмой минуте при игре 5 на 3 Овечкин получил шайбу неподалеку от левого круга вбрасывания и неотразимо щелкнул в касание.

На 10-й минуте «Кэпиталс» улетели в контратаку, Илья Ковальчук прошел по правому флангу и оставил шайбу Евгению Кузнецову. Центрфорвард перевел пас на дальнюю штангу, и Ови с оттяжкой расстрелял угол ворот «Миннесоты».

Александр также поучаствовал в голе Тома Уилсона, когда отдал партнеру по первому звену передачу в чужой зоне.

С дублем в ворота «Уайлд» Ови вышел на третье место по заброшенным шайбам в выездных играх регулярного чемпионата НХЛ. Теперь у русского форварда 356 голов, он обошел по этому показателю чеха Яромира Ягра.

«Вашингтон» победил «дикарей» со счетом 4:3, у Овечкина два гола и ассист.

Капитан сборной России Илья Ковальчук набрал первое очко в третьем матче за столичную команду.

Ковальчук адски ошибся в первом матче за «Вашингтон», но Овечкин снова забил и реализовал буллит

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