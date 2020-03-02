Getty Images
Овечкин набрал 2+1 с «Уайлд». Второй гол Ови сделала тройка с Ковальчуком и Кузнецовым
Русская тройка с бубенцами.
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд».
34-летний хоккеист отличился дублем еще в первом периоде. На седьмой минуте при игре 5 на 3 Овечкин получил шайбу неподалеку от левого круга вбрасывания и неотразимо щелкнул в касание.
На 10-й минуте «Кэпиталс» улетели в контратаку, Илья Ковальчук прошел по правому флангу и оставил шайбу Евгению Кузнецову. Центрфорвард перевел пас на дальнюю штангу, и Ови с оттяжкой расстрелял угол ворот «Миннесоты».
Александр также поучаствовал в голе Тома Уилсона, когда отдал партнеру по первому звену передачу в чужой зоне.
С дублем в ворота «Уайлд» Ови вышел на третье место по заброшенным шайбам в выездных играх регулярного чемпионата НХЛ. Теперь у русского форварда 356 голов, он обошел по этому показателю чеха Яромира Ягра.
- «Вашингтон» победил «дикарей» со счетом 4:3, у Овечкина два гола и ассист.
- Капитан сборной России Илья Ковальчук набрал первое очко в третьем матче за столичную команду.
Ковальчук адски ошибся в первом матче за «Вашингтон», но Овечкин снова забил и реализовал буллит