Молодой вингер Кевин Фиала – самый опасный человек в «Миннесоте». 23-летний швейцарец лидирует в «Уайлд» по набранным очкам – в 60 матчах регулярки у него 20 голов и 29 результативных передач.

Главное достижение Фиалы не в нулевом показателе полезности в слабой команде (у Сутера, например, -11, у Паризе -12). Самая крутая ачивка Кевина – его подруга Джессика Льюнг. Доказательства – в 11 снимках ниже.

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