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Жена Овечкина назвала пол будущего ребенка

Жена Овечкина назвала пол будущего ребенка
Eurosport

1 час назад

Еще один джентльмен.

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская назвала пол будущего ребенка – пара ждет второго сына.

Девушка выложила фото – они с 34-летним хоккеистом позируют на фоне растяжки «Добро пожаловать, маленький джентльмен».

«Такой красивый, душевный и веселый праздник мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», – подписала Шубская публикацию.

  • В августе 2018 года у Александра и Анастасии родился сын Сергей.
  • В регулярном сезоне Ови набрал 64 (45+18) очка.

Овечкин набрал 2+1 с «Уайлд». Второй гол Ови сделала тройка с Ковальчуком и Кузнецовым

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