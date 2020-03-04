Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская назвала пол будущего ребенка – пара ждет второго сына.

Девушка выложила фото – они с 34-летним хоккеистом позируют на фоне растяжки «Добро пожаловать, маленький джентльмен».

«Такой красивый, душевный и веселый праздник мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», – подписала Шубская публикацию.

В августе 2018 года у Александра и Анастасии родился сын Сергей.

В регулярном сезоне Ови набрал 64 (45+18) очка.

Овечкин набрал 2+1 с «Уайлд». Второй гол Ови сделала тройка с Ковальчуком и Кузнецовым

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