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Хоккеисту «Айлендерс» в падении разрезали лицо коньком

Хоккеисту «Айлендерс» в падении разрезали лицо коньком
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 11 мин. назад

Получив кровавую травму, Джонни Бойчак быстро покинул лед.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреалем» омрачился неприятной травмой защитника хозяев Джонни Бойчака.

Инцидент произошел в третьем периоде. Бойчак, защищая ворота, подтолкнул форварда соперника Арттури Лехконена. Тот упал и задел коньком лицо Бойчака. Американец быстро покинул лед, чтобы получить врачебную помощь.

  • Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Монреаля».
  • Бойчак набрал 11 (2+9) очков в текущем сезоне.

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