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Хоккеисту «Айлендерс» в падении разрезали лицо коньком
Получив кровавую травму, Джонни Бойчак быстро покинул лед.
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреалем» омрачился неприятной травмой защитника хозяев Джонни Бойчака.
Инцидент произошел в третьем периоде. Бойчак, защищая ворота, подтолкнул форварда соперника Арттури Лехконена. Тот упал и задел коньком лицо Бойчака. Американец быстро покинул лед, чтобы получить врачебную помощь.
- Матч завершился со счетом 6:2 в пользу «Монреаля».
- Бойчак набрал 11 (2+9) очков в текущем сезоне.
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