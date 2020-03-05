Eurosport
Конкурс силовых в матче «Вашингтон» – «Филадельфия»: Лоутон зашиб Орлова, Проворов – Овечкина
Хоккеистам столичной команды крепко досталось.
«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ – 2:5.
Матч получился богатым на разборки. Капитану хозяев Александру Овечкину прилетело от соотечественника Ивана Проворова.
А защитника Дмитрия Орлова смачно опрокинул нападающий гостей Скотт Лоутон.
Хоккеист довершил унижение шайбой от конька Орлова в третьем периоде.
- Проворов забил одну из шайб гостей.
- У Орлова 27 (3+24) очков в 66-ти матчах НХЛ этого сезона.
Подруга швейцарца из НХЛ – солнышко. Осторожно, при долгом взгляде на нее легко спалить роговицу