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Конкурс силовых в матче «Вашингтон» – «Филадельфия»: Лоутон зашиб Орлова, Проворов – Овечкина

Конкурс силовых в матче «Вашингтон» – «Филадельфия»: Лоутон зашиб Орлова, Проворов – Овечкина
Eurosport

1 час назад

Хоккеистам столичной команды крепко досталось.

«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в матче НХЛ – 2:5.

Матч получился богатым на разборки. Капитану хозяев Александру Овечкину прилетело от соотечественника Ивана Проворова.

А защитника Дмитрия Орлова смачно опрокинул нападающий гостей Скотт Лоутон.

Хоккеист довершил унижение шайбой от конька Орлова в третьем периоде.

  • Проворов забил одну из шайб гостей.
  • У Орлова 27 (3+24) очков в 66-ти матчах НХЛ этого сезона.

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