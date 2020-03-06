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Ковальчук впервые забил за «Вашингтон», Овечкин сделал дубль, но этого мало, когда Зибанеяд кладет 5
Пента-трик шведа и ассистентский хет-трик Артемия Панарина оказались весомее голов русских лидеров «Кэпиталс».
«Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали огненный матч регулярного чемпионата НХЛ в «Мэдисон Сквэр Гарден».
Во втором периоде Илья Ковальчук подключился к атаке на правом фланге, в одно касание щелкнул по воротам и сравнял счет – 2:2. Это первый гол 36-летнего форварда в пяти матчах за «Кэпиталс». Ранее он ассистировал Карлу Хагелину в первой заброшенной шайбе столичного клуба.
В третьей 20-минутке голом отметился Александр Овечкин. При игре 4-на-4 капитан «Кэпиталс» поддержал нападение и из любимого левого круга вбрасывания с кистей бросил в дальний угол.
За две минуты до финальной сирены «Рейнджерс» вышли вперед, гости сняли вратаря, и Овечкин на пятаке сыграл на добивании после броска Бэкстрема.
Но все это время за «Нью-Йорк» забивал другой супергерой. У шведского нападающего Мики Зибанеяда – пять заброшенных шайб, в том числе победная в овертайме. Защитник Энтони Деанджело отправил передачу под синюю, форвард убежал один на один с голкипером и выиграл матч для «НЙР».
6:5 – «Рейнджерс» переиграли «Вашингтон» и поднялись на девятое место на Востоке.
- Александр Овечкин догнал в списке бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостона» – у обоих по 47 голов.
- Русские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали три и две результативные передачи соответственно.
- Мика Зибанеяд стал вторым хоккеистом, сбросившим на «Кэпиталс» пять шайб. Первым был Сергей Федоров, который в составе «Ред Уингс» прибил «столичных» в 1996 году, причем русский центрфорвард также забил последнюю шайбу в овертайме.
Ковальчук перешел в «Вашингтон» за Кубком Стэнли. В «Кэпиталс» появилась русская пятерка