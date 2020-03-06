«Рейнджерс» и «Вашингтон» выдали огненный матч регулярного чемпионата НХЛ в «Мэдисон Сквэр Гарден».

Во втором периоде Илья Ковальчук подключился к атаке на правом фланге, в одно касание щелкнул по воротам и сравнял счет – 2:2. Это первый гол 36-летнего форварда в пяти матчах за «Кэпиталс». Ранее он ассистировал Карлу Хагелину в первой заброшенной шайбе столичного клуба.

В третьей 20-минутке голом отметился Александр Овечкин. При игре 4-на-4 капитан «Кэпиталс» поддержал нападение и из любимого левого круга вбрасывания с кистей бросил в дальний угол.

За две минуты до финальной сирены «Рейнджерс» вышли вперед, гости сняли вратаря, и Овечкин на пятаке сыграл на добивании после броска Бэкстрема.

Но все это время за «Нью-Йорк» забивал другой супергерой. У шведского нападающего Мики Зибанеяда – пять заброшенных шайб, в том числе победная в овертайме. Защитник Энтони Деанджело отправил передачу под синюю, форвард убежал один на один с голкипером и выиграл матч для «НЙР».

6:5 – «Рейнджерс» переиграли «Вашингтон» и поднялись на девятое место на Востоке.

Александр Овечкин догнал в списке бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостона» – у обоих по 47 голов.

Русские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич сделали три и две результативные передачи соответственно.

Мика Зибанеяд стал вторым хоккеистом, сбросившим на «Кэпиталс» пять шайб. Первым был Сергей Федоров, который в составе «Ред Уингс» прибил «столичных» в 1996 году, причем русский центрфорвард также забил последнюю шайбу в овертайме.

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