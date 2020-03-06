В конце второго периода матча «Тампа-Бэй» – «Монреаль» произошла драка двоих хоккеистов.

Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев сцепился за воротами с Ши Уэбером. Оба скинули перчатки, русский игрок схватил соперника на свитер и тянул ко льду. Когда Уэбер наконец вырвался из захвата Михаила, то замахнулся для удара справа, но Сергачев вовремя пригнулся и избежал жесткого нокаута.

Оба драчуна оказались на площадке, но поднялись и продолжили кулачный бой. Лайнсмены не разняли хоккеистов и остановили битву, только когда она перешла в скучную стадию. Негодники получили по пять минут штрафа за грубость.

«Тампа-Бэй» уверенно победила «Монреаль» в игре в хоккей – 4:0.

34-летний Ши Уэбер – двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира-2007, обладатель Кубка мира-2016.

21-летний Михаил Сергачев – бронзовый призер ЧМ-2019 в составе сборной России.

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