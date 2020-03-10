Ilta Sanomat: НХЛ думает об отмене или переносе матчей регулярки из-за коронавируса

НХЛ может отменить или отложить оставшиеся матчи регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

По информации Ilta Sanomat, руководство Лиги обратилось к клубам с просьбой выразить мнение о мерах, которые стоит принять. Например, журналистам уже закрыли доступ в раздевалки.

НХЛ также выпустила официальное заявление совместно с НБА, MLS и MLB. «После консультации с экспертами в области инфекционных заболеваний раздевалки команд будут открыты только для игроков и персонала. Мы внимательно следим за ситуацией и будем предпринимать любые шаги, необходимые для поддержания безопасной и гостеприимной среды».

Окончание регулярного чемпионата запланировано на 4 апреля.

«Сан-Хосе» до конца регулярки будет играть без зрителей, так как неподалеку была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

45 лет назад на матче СССР и Канады погиб 21 человек. Давка началась из-за бесплатной жвачки

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме