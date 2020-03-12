Getty Images

НХЛ официально приостановлена из-за коронавируса

НХЛ официально приостановлена из-за коронавируса
Eurosport

8 мин. назад

😢 😢 😢

НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее аналогичное решение приняли организаторы НБА. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.

  • Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.
  • В футболе были приостановлены чемпионат Италии и чемпионат Испании, матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей.

Заключительный этап КМ по биатлону в Холменколлене отменен из-за коронавируса

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица