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НХЛ официально приостановлена из-за коронавируса
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НХЛ официально приостановила проведение регулярного чемпионата-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее аналогичное решение приняли организаторы НБА. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.
- В футболе были приостановлены чемпионат Италии и чемпионат Испании, матчи чемпионата Франции будут проводиться без зрителей.
Заключительный этап КМ по биатлону в Холменколлене отменен из-за коронавируса