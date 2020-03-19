Защитник «Колорадо» Никита Задоров ответил на вопросы подписчиков в инстаграме. Некоторые спрашивали 24-летнего хоккеиста о жизни в США.

– Тяжело жить в Америке?

– Нет.

– Что тебе нравится в жизни в США, а что не нравится?

– Нравится стабильность. Что не нравится, выбрать трудно. Наверное, то, что люди могут хранить дома оружие.

– Где планируешь жить после завершения карьеры – в России или США?

– Мне не нравится то, что сейчас происходит в России. Так что моей семье здесь будет лучше, – написал Задоров.

Задоров живет в Северной Америке с 2012 года. После канадского молодежного клуба «Лондон Найтс» он играл в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо», а также выступал в АХЛ за «Сан-Антонио».

Никита – воспитанник школы ЦСКА.

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