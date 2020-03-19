Защитник «Оттавы» россиянин Никита Зайцев здоров – были слухи, что он первый хоккеист НХЛ, у которого обнаружили коронавирус.

Вчера, 18 марта, клуб объявил о том, что один из игроков сдал положительную пробу на COVID-19, но не уточнялось, о ком идет речь.

По информации «Бизнес Online», этим игроком оказался российский защитник Зайцев. Отец игрока опроверг болезнь Никиты. «Сам прочитал все в российских СМИ. Общался с Никитой, у него все нормально, никакого коронавируса нет», – цитирует Игоря Зайцева Sport 24.

НХЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

У Никиты в этом сезоне 58 матчей, в которых он набрал 12 (1+11).

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