Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что недавние слова Никиты Задорова о России доказывают необходимость перемен на трансферном рынке.

«Это один из примеров той вольницы, которая на сегодняшний день существует на трансферном рынке в России. Молодой хоккеист, воспитанник ЦСКА, показавший себя в «Красной Армии», теперь играет в НХЛ и таким образом оценивает ситуацию на Родине. Что же Задоров делал в России до 17 лет, если в России «происходит что-то непонятное»? Учился в школе бесплатно, учился играть в хоккей, дышал российским воздухом, катался на русском льду.

А если «что-то непонятное» и происходит в России, то это «непонятное» на трансферном рынке. Нам, как законодателям важно урегулировать порядок заключения спортсменами договоров с иностранными клубами. Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание талантливых ребят, а потом лишается сильнейших игроков.

Пакет поправок, которые мы с Владиславом Александровичем Третьяком внесли на рассмотрение Госдумы, предлагает обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утвержденными российскими спортивными федерациями», – сказал Дегтярев РИА «Новости».

В сезоне-2019/20 Задоров сыграл 64 матча за «Колорадо» и набрал 13 (4+9) очка.

В составе сборной России Никита завоевал бронзу ЧМ-2019.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме