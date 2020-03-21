«Плохая игра актеров». Жена Малкина оказалась смотреть Pornhub на карантине
Анна Кастерова предпочитает другие фильмы.
Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, журналистка Анна Кастерова, попросила подписчиков посоветовать любимые фильмы на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
«Ребят, посоветуйте нам хороший сериал, а лучше два. Мой топ: «Родина», «Миллиарды», «Рей Донован», «Чернобыль», «Домашний арест», – написала 35-летняя Кастерова.
«Pornhub», – ответил ей один из фолловеров.
«Плохая игра актеров», – отреагировала Анна.
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