Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, журналистка Анна Кастерова, попросила подписчиков посоветовать любимые фильмы на время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Ребят, посоветуйте нам хороший сериал, а лучше два. Мой топ: «Родина», «Миллиарды», «Рей Донован», «Чернобыль», «Домашний арест», – написала 35-летняя Кастерова.

«Pornhub», – ответил ей один из фолловеров.

«Плохая игра актеров», – отреагировала Анна.

НХЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Некоторые медиа сообщили о заражении российского хоккеиста Никиты Зайцева, но отец спортсмена опроверг информацию.

Вице-президент IIHF сообщил об отмене ЧМ-2020 в Швейцарии

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме