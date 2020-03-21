Хоккеист «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в интервью «СЭ» уклонился от разговоров о политике.

– Российские федеральные телеканалы создают у народа противоположное ощущение.

– Наша родина – Россия, мы русские в душе. В то же время мы живем в Америке, платим здесь налоги, уважаем американские законы, правительство и президента. С другой стороны, если мы живем в Штатах, то я не буду обсуждать то, что происходит в России. Потому что я не там. Не считаю правильным, не проводя на родине много времени, давать из-за границы советы.

– То есть не одобряете знаменитое интервью вашего партнера по золотой молодежке-2011 Панарина?

– Я не против и не за – у меня просто другой взгляд на вещи, который уже изложил выше. При этом понимаю: сколько людей – столько и мнений. Знаю, что интервью Артемия имело большой резонанс. Меня очень много об этом пытались спрашивать. Но если ты за свободу слова, то должен быть готов и выслушивать точку зрения, которая не совпадает с твоей.

Артемий Панарин, Владимир Тарасенко и Илья КовальчукImago

– С самим Панариным эту тему не обсуждали?

– Нет. Он должен был приехать сюда на Матч звезд, но, к сожалению, травмировался, – сказал Тарасенко «СЭ».

В июне 2019-го Тарасенко в составе «Сент-Луиса» завоевал Кубок Стэнли.

Из-за травмы Владимир сыграл всего 10 матчей в сезоне-2019/20. В марте он был близок к возвращению, но регулярку прервали из-за эпидемии COVID-19.

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