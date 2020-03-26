Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о проверке по возвращении из США.

– Вы же недавно вернулись из США. Вас не отправили на карантин?

– Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилету возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка.

– Как вы себя чувствуете?

– Прекрасно, меня ничего не беспокоит.

– Как переживаете пандемию? Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?

– Думаю, что все гораздо серьезней, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем все закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии, – сказал Павел в интервью «Спорт-Экспресс».

Хоккеист провел 4 дня на самоизоляции в гостях у Артемия Панарина.

У него 16+30 в 68 матчах сезона НХЛ.

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