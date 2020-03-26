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«Один спал, другой в телефон играл». Бучневич рассказал, как его проверили на COVID-19 в аэропорту
Форвард переживает, что в России проблему пандемии не воспринимают всерьез.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о проверке по возвращении из США.
– Вы же недавно вернулись из США. Вас не отправили на карантин?
– Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилету возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка.
– Как вы себя чувствуете?
– Прекрасно, меня ничего не беспокоит.
– Как переживаете пандемию? Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?
– Думаю, что все гораздо серьезней, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем все закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии, – сказал Павел в интервью «Спорт-Экспресс».
- Хоккеист провел 4 дня на самоизоляции в гостях у Артемия Панарина.
- У него 16+30 в 68 матчах сезона НХЛ.
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