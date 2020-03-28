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Посол США: «Народ Америки признателен России за то, что они поделились с нами талантом Овечкина»
Джон Салливан заявил, что США и Россию объединяет любовь к хоккею.
Посол США в Москве Джон Салливан поблагодарил Россию за то, что она поделилась с Америкой талантом хоккеиста Александра Овечкина, который выступает в НХЛ за «Вашингтон».
«То, что объединяет американцев и россиян – это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне. Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом... И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли – о хоккее», – сказал Салливан, имея в виду 34-летнего Овечкина. Слова посла приводит «Р-Спорт».
- Розыгрыш НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ и идет на восьмом месте в списке бомбардиров за всю историю Лиги.
НХЛ официально приостановлена из-за коронавируса