Посол США в Москве Джон Салливан поблагодарил Россию за то, что она поделилась с Америкой талантом хоккеиста Александра Овечкина, который выступает в НХЛ за «Вашингтон».

«То, что объединяет американцев и россиян – это хоккей на льду. Я большой хоккейный фанат, был им с детства, когда рос в Бостоне. Народ США очень признателен России за то, что они поделились с нами таким талантом... И когда я думаю об общих интересах России и США, мои первые мысли – о хоккее», – сказал Салливан, имея в виду 34-летнего Овечкина. Слова посла приводит «Р-Спорт».

Розыгрыш НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ и идет на восьмом месте в списке бомбардиров за всю историю Лиги.

НХЛ официально приостановлена из-за коронавируса

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