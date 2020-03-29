Мать хоккеиста «Вашингтона» Ильи Ковальчука Любовь рассказала, как в США зарабатывают на коронавирусе.

«Да, поначалу американцы начали все расхватывать в магазинах. Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут все спокойно. А там уже начиналась паника, на какое-то время опустели полки, что для Америки нехарактерно. Мы привыкли думать, что у нас в подобных ситуациях наживаются. Знаете, там то же самое! Небольшой флакон спиртосодержащей жидкости для обработки рук, который стоил 2 доллара, в момент ажиотажа подорожал до 80 долларов. Поднялся в цене и бензин. Сейчас дети говорят, что поставки в магазины в Америке восстановили, на полках всего хватает», – цитируют мать спортсмена «Аргументы и факты в Твери».

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