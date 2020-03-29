Отец российского хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина Владимир оценил шансы на переезд сына обратно в Россию.

«Думаю, что он все-таки несильно сюда рвется, не знаю… Все будет зависеть, как у него будут там продолжаться дела. Если он будет играть на своем уровне, то останется там дальше. Там у хоккеистов уровень повыше, зрителей больше, ажиотаж больше. Думаю, он все-таки будет там. Я, конечно, не могу за него решать.

Неизвестно, захочет ли он в «Металлурге» играть, учитывая, что после сезона в Москве останавливается, но опять же я не могу за него говорить. Понятно, что болельщики хотят, чтобы человек вернулся в команду города, где он родился», – цитирует Малкина-старшего РИА «Новости».

33-летний Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года.

Сезон НХЛ приостановлен из-за коронавируса.

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

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