Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин погостил у бывшего одноклубника по «Коламбусу» Сергея Бобровского и выложил видео со смешной подписью.

28-летний Панарин показал, как что-то готовит на кухне у вратаря «Флориды», и подписал публикацию: «Пытаюсь отравить людей». Девушка за кадром уточнила, обязательно ли готовить без майки, и хоккеист в ответ поиграл мышцами.

Панарин и Бобровский покинули «Коламбус» летом 2019 года и разошлись по разным клубам.

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