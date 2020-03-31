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«Пытаюсь отравить людей». Полуголый Панарин занялся кулинарией на кухне Бобровского

«Пытаюсь отравить людей». Полуголый Панарин занялся кулинарией на кухне Бобровского
Eurosport

2 ч. назад

Девушка за кадром уточнила, обязательно ли готовить без майки.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин погостил у бывшего одноклубника по «Коламбусу» Сергея Бобровского и выложил видео со смешной подписью.

28-летний Панарин показал, как что-то готовит на кухне у вратаря «Флориды», и подписал публикацию: «Пытаюсь отравить людей». Девушка за кадром уточнила, обязательно ли готовить без майки, и хоккеист в ответ поиграл мышцами.

  • Панарин и Бобровский покинули «Коламбус» летом 2019 года и разошлись по разным клубам.
  • Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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