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Жена Малкина объяснила, зачем хоккеист взял американское гражданство

Жена Малкина объяснила, зачем хоккеист взял американское гражданство
Eurosport

42 мин. назад

Такую причину понять можно!

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала об американском паспорте хоккеиста и удивилась негативной реакции российских болельщиков.

«Травля после новости об американском паспорте? Он подрасстроился, я тоже. Ребята, Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну! Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это все было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать всё оперативно.

И что началось: «А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый. И это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живем! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры. Если многие этого не поняли – это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал. Но мы с этим справились. Есть адекватные и неадекватные люди – что поделаешь», – цитирует Кастерову «Чемпионат».

  • Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.
  • Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинз» Евгений трижды выигрывал Кубок Стэнли.
  • В составе сборной России Джино дважды побеждал на чемпионате мира (2012, 2014).

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

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