Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала об американском паспорте хоккеиста и удивилась негативной реакции российских болельщиков.

«Травля после новости об американском паспорте? Он подрасстроился, я тоже. Ребята, Женя начинал в Магнитогорске, он патриот и любит свою страну! Он всегда занимался благотворительностью, он добряк сам по себе. И вот это все было ради меня. В этом была необходимость: я была беременна, мы не могли расписаться, нужны были документы. Это был единственный способ сделать всё оперативно.

И что началось: «А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый. И это не его реклама, я же знаю его, мы с ним живем! Мы умеем находить позитивные стороны, это наша семья, и это были вынужденные меры. Если многие этого не поняли – это не наша проблема. Я вообще не поняла, как из такого раздули такой большой скандал. Но мы с этим справились. Есть адекватные и неадекватные люди – что поделаешь», – цитирует Кастерову «Чемпионат».

Малкин входит в общественное движение Putin Team, созданное Александром Овечкин в поддержку президента РФ Владимира Путина.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе «Пингвинз» Евгений трижды выигрывал Кубок Стэнли.

В составе сборной России Джино дважды побеждал на чемпионате мира (2012, 2014).

Малкин состоит в Команде Путина и носит паспорт США. Есть много вопросов, но хоккеиста нужно понять

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