Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, голкипер «Тампы» Андрей Василевский и другие хоккеисты НХЛ назвали звезд женского пола, которых они считают (или считали ранее) наиболее привлекательными.

Овечкин остановил выбор на голливудских актрисах Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевский в качестве самой прекрасной дамы назвал австралийскую актрису Марго Робби.

Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

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