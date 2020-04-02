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Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены

Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Eurosport

7 мин. назад

У Александра Великого отличный вкус.

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, голкипер «Тампы» Андрей Василевский и другие хоккеисты НХЛ назвали звезд женского пола, которых они считают (или считали ранее) наиболее привлекательными.

Овечкин остановил выбор на голливудских актрисах Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевский в качестве самой прекрасной дамы назвал австралийскую актрису Марго Робби.

  • Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

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