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Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
У Александра Великого отличный вкус.
Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, голкипер «Тампы» Андрей Василевский и другие хоккеисты НХЛ назвали звезд женского пола, которых они считают (или считали ранее) наиболее привлекательными.
Овечкин остановил выбор на голливудских актрисах Шарлиз Терон и Деми Мур. Василевский в качестве самой прекрасной дамы назвал австралийскую актрису Марго Робби.
- Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.
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