«Люди стиля». Овечкин попал на обложку модного журнала
Россиянин сменил хоккейный свитер на строгий костюм.
Российский хоккеист Александр Овечкин попал на обложку апрельского номера модного американского журнала DC Modern Luxury.
Капитан «Вашингтона» красуется в костюме от Dolce & Gabbana и часах Hublot. «Люди стиля», – гласит надпись на обложке.
- Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ и идет на восьмом месте в списке бомбардиров за всю историю Лиги.
- В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.
Овечкин уже ворвался в топ-10 страйкеров НХЛ за всю историю. Побьет ли он рекорд Гретцки?