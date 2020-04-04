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«Люди стиля». Овечкин попал на обложку модного журнала

«Люди стиля». Овечкин попал на обложку модного журнала
Eurosport

1 час назад

Россиянин сменил хоккейный свитер на строгий костюм.

Российский хоккеист Александр Овечкин попал на обложку апрельского номера модного американского журнала DC Modern Luxury.

Капитан «Вашингтона» красуется в костюме от Dolce & Gabbana и часах Hublot. «Люди стиля», – гласит надпись на обложке.

  • Овечкин забросил 706 шайб в НХЛ и идет на восьмом месте в списке бомбардиров за всю историю Лиги.
  • В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин уже ворвался в топ-10 страйкеров НХЛ за всю историю. Побьет ли он рекорд Гретцки?

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