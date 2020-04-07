Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, сколько денег потеряют хоккеисты НХЛ из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.

«Хоккеисты прилично потеряют в следующем сезоне, с нас возьмут очень большой налог. Если лига недобрала и не заработала, то она взимает эти остатки с хоккеистов. А если заработала больше плана, то возвращает. Сезон остановился перед плей-офф – а это самое прибыльное дело в Америке. Большая вовлеченность людей.

Из-за этого мы будет терять около 30 процентов от зарплаты. Плюс еще налог штату около 59 процентов», – сказал 28-летний Панарин в совместном прямом эфире инстаграма с актером Станиславом Ярушиным.

Панарин перешел в «Рейнджерс» летом 2019 года из «Коламбуса».

Сезон был приостановлен во время регулярного чемпионата, участники плей-офф еще не выявлены.

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