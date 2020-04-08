25-летний нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв перенес операцию после внутримозгового кровоизлияния и находится в медикаментозной коме.

«Кейв находится в больнице Саннибрук в Торонто после срочной операции. Врачи удалили коллоидную кисту, которая давила на мозг. Он по-прежнему в медикаментозной коме. [Жена] Эмили и его семья просят думать о нем и молиться», – говорится в официальном заявлении клуба.

До проведения операции врачи оценивали состояние хоккеиста как критическое.

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