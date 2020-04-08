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25-летний игрок «Эдмонтона» находится в медикаментозной коме после внутримозгового кровоизлияния
Клуб призывает молиться за здоровье хоккеиста.
25-летний нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв перенес операцию после внутримозгового кровоизлияния и находится в медикаментозной коме.
«Кейв находится в больнице Саннибрук в Торонто после срочной операции. Врачи удалили коллоидную кисту, которая давила на мозг. Он по-прежнему в медикаментозной коме. [Жена] Эмили и его семья просят думать о нем и молиться», – говорится в официальном заявлении клуба.
- До проведения операции врачи оценивали состояние хоккеиста как критическое.
- Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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