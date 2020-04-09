Легенда НХЛ Уэйн Гретцки, держащий рекорд по числу заброшенных шайб в лиге, не против обновления достижения российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Говорил уже тысячу раз: я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея. Никто не отберет у меня то, что сделал я, и я горжусь этим. А если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, надеюсь, стану первым, кто пожмет ему руку», – цитирует 59-летнего Гретцки The Athletic.

Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» и завершил карьеру в 1999 году.

Рекорд Гретцки – 894 шайбы, Овечкин забросил 706.

Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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