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Панарин: «В РПЛ играл бы за «Зенит». Есть Месси, вот я примерно такой же технарик»

Панарин: «В РПЛ играл бы за «Зенит». Есть Месси, вот я примерно такой же технарик»
Eurosport

3 ч. назад

Артемий скромно сравнил себя с форвардом «Барселоны».

Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, в каком клубе РПЛ мог бы заиграть.

«В РПЛ играл бы за «Зенит». Есть такой футболист Месси, вот я примерно такой же технарик», – рассказал Панарин в инстаграм-лайве Александра Кержакова.

  • В Америке больше всего случаев заражения COVID-19 – более 466 тыс.
  • В Нью-Йорке, где живет Артемий, больше 160 тыс зараженных.

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