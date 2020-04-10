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Панарин: «В РПЛ играл бы за «Зенит». Есть Месси, вот я примерно такой же технарик»
Артемий скромно сравнил себя с форвардом «Барселоны».
Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, в каком клубе РПЛ мог бы заиграть.
«В РПЛ играл бы за «Зенит». Есть такой футболист Месси, вот я примерно такой же технарик», – рассказал Панарин в инстаграм-лайве Александра Кержакова.
- В Америке больше всего случаев заражения COVID-19 – более 466 тыс.
- В Нью-Йорке, где живет Артемий, больше 160 тыс зараженных.
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