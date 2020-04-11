Американский художник создал изумительный рисунок российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и его сына.

Артист использовал технику стипплинга – точечного нанесения чернил или краски. В результате более или менее густого нанесения создается эффект затенения или высветления, за счет которого и проявляется картинка. Свой шедевр автор выложил в твиттер.

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Овечкин забросил 706 шайб за время выступления в лиге. Алекс отстает на 188 голов от рекордсмена Уэйна Гретцки.

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