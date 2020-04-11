Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.

Кровоизлияние произошло 6 апреля, сообщила пресс-служба канадского клуба. Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикоментозную кому, но так и не вышел из нее.

Канадский центрфорвард выступал за «Эдмонтон» с 2018 года. В сезоне-2019/20 он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу.

В НХЛ Кейв также играл за «Бостон». Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

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