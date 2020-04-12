Защитник «Колорадо» Никита Задоров прокомментировал свои слова о том, что его семье лучше жить в США, а не в России.

«Меня воспитали родители, это они в меня вкладывались, а не правительство. Я русский, я горжусь этим, но почему я не могу выбрать, где я хочу быть, и должен платить за это какой-то налог? То, что я сказал, что моей семье лучше в Америке – это на данный момент. Я никогда не говорил, что ненавижу Россию и что я не патриот. Я дом строю в России, хотел бы там жить.

Но в нашей стране нет системы, стабильности. Для моих детей будет безопаснее здесь. Здесь знаешь, что если вложишь деньги, то они не зависят от цен на нефть. Стабильность – самое главное. Я бы хотел жить в России, я люблю нашу страну.

Мне жалко людей в России, когда я вижу, как у нас живут пожилые и как здесь, в США. У нас многие выживают. Ты задаешь себе вопрос – почему у нас в России не так? У нас все завязано на нефти, а не так, как в США, но у нас богатая страна. Мы можем жить лучше. И я хочу требовать от государства этого», – заявил 24-летний Задоров в прямом эфире инстаграма.

Задоров живет в Северной Америке с 2012 года. После канадского молодежного клуба «Лондон Найтс» он играл в НХЛ за «Баффало» и «Колорадо», а также выступал в АХЛ за «Сан-Антонио».

Никита – воспитанник школы ЦСКА.

Задоров: «Мне не нравится то, что происходит в России. Моей семье лучше жить в США»

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме