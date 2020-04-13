Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вспомнил февральскую аварию, в которую он угодил вместе с одноклубником и соотечественником Павлом Бучневичем.

«Авария? А что тут рассказывать – неудачное стечение обстоятельств. Человек внезапно выехал на встречку. Не знаю, может, он нас не видел. Может, под чем-то был. Резко начал разворачиваться. Я в последний момент успел выкрутить руль вправо. И по касательной от него мы под вторую машину попали.

На первое время после аварии клуб мне выделил машину с водителем. И меня возили на базу и с базы. Я и сам боялся за руль после этого садиться. И даже сейчас, когда езжу – у меня как будто паника начинается. Что кто-то внезапно перестроится. Или еще что-то произойдет. Так что стараюсь аккуратненько в крайнем ряду ехать. И постоянно на тормозе ногу держу», – сказал Шестеркин в интервью «СЭ».

После аварии Шестеркин пропустил две недели, затем отыграл два матча, после чего сезон НХЛ был приостановлен.

Игорь дебютировал за «Рейнджерс» 8 января, но быстро завоевал место стартового голкипера.

Бучневич и Шестеркин попали в аварию, Игорь сломал ребро

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках