Российский нападающий Михаил Григоренко заключил соглашение с «Коламбусом».

Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на один год, сообщает пресс-служба НХЛ. По информации журналиста телеканала Sportsnet Эллиотта Фридмана, сумма соглашения составила 1,2 млн долларов.

Предыдущие три сезона Григоренко провел в московском ЦСКА, воспитанником которого он является. В 2019 году форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он был задрафтован в 2012 году под общим 12-м номером клубом «Баффало».

Помимо «Баффало», в НХЛ Григоренко играл за «Колорадо», проведя в лиге в общей сложности 217 матчей и набрав 64 (22+42) очка. В КХЛ на его счету 152 (69+83) очка в 192 матчах.

В составе сборной России Григоренко сыграл в 24 матчах, набрав 15 (9+6) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр, в 2019-м – стал бронзовым призером чемпионата мира.

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