Вторая попытка будет летом.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отменила регистрацию контракта российского нападающего Михаила Григоренко с «Коламбусом».

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«Контракт был отклонен НХЛ из-за недопонимания в отношении окна регистрации. Мы связались с Лигой и агентом Григоренко Дэном Мильштейном – контракт снова будет подан на утверждение 1 июля», – говорится в официальном заявлении клуба.

Соглашение было подписано сроком на один год.

В НХЛ Григоренко был задрафтован «Баффало» в 2012 году, затем он играл за «Колорадо».

Форвард провел в общей сложности 217 матчей в НХЛ и набрал 64 (22+42) очка.

Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

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