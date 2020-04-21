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«Я не стану обманывать хоккей». Овечкин рассказал, когда завершит карьеру

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Александр Овечкин, «Вашингтон»Александр Овечкин, «Вашингтон»

Александр Овечкин, «Вашингтон»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

Пока болельщикам Александра беспокоиться не о чем.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал условия, при которых завершит карьеру.

«После нынешнего сезона у меня остается год контракта. Посмотрим. Я здоров и еще получаю удовольствие от игры. Когда перестану получать его, то не стану обманывать хоккей. Слишком уважаю игру. Не хочу быть игроком, который просто катается для вида и занимает чье-то место», – сказал 34-летний Овечкин в программе Hockey At Home, расшифровку которой приводит NBC Sports.

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  • До паузы Овечкин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил более 700 шайб.
  • Овечкин забросил 706 шайб, рекорд Уэйна Гретцки – 894.

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