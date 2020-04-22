Александр Овечкин
Фото: Getty Images
Кто знает – может быть, Александр еще поиграет в КХЛ.
Российский хоккеист Александр Овечкин рассказал, вернется ли после завершения карьеры из США в Россию.
«Пока не задумывался над тем, что буду делать после окончания карьеры. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом. Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. В КХЛ сезон заканчивается раньше, чем у нас.
Овечкин и Василевский назвали звезд, в которых были влюблены
Но если мы вылетаем из Кубка Стэнли, всегда стараемся прилететь на чемпионат мира. Самое сложное для меня в играх за сборную – перестройка на большие площадки. Мне требуются время, тренировки и игры для адаптации. Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Был рад за ребят в 2018 году», – приводит слова 34-летнего Овечкина «Чемпионат».
- Александр выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
- В 2018 году Овечкин привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли.
«Я не стану обманывать хоккей». Овечкин рассказал, когда завершит карьеру
Подписывайся на нас в инстаграме