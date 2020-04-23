Легенды «Вашингтона» и «Эдмонтона» собрали денег для благой цели.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с лучшим бомбардиром и снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки в хоккейный симулятор NHL 2020.

Первый матч выиграл Гретцки – 5:4. Ови сравнял в концовке третьего периода, но в овертайме «Эдмонтон» все же победил. Второй матч остался за Александром – 4:1. К концу второй встречи 59-летний Гретцки признался, что подустал, и соперники разошлись при равном счете.

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Всего трансляция на Twitch собрала более 20 тыс долларов донатов. Легенды удвоили сумму, которую разделили между благотворительными организациями Вашингтона и Эдмонтона для борьбы с коронавирусом.

Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» и завершил карьеру в 1999 году.

Рекорд Гретцки – 894 шайбы, Овечкин забросил 706.

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