Хоккей
НХЛ

Овечкин и Гретцки сыграли в NHL 2020 ради борьбы с коронавирусом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться
Александр Овечкин, Уэйн ГретцкиАлександр Овечкин, Уэйн Гретцки

Александр Овечкин, Уэйн Гретцки

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
34 минут назад

Легенды «Вашингтона» и «Эдмонтона» собрали денег для благой цели.

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл с лучшим бомбардиром и снайпером в истории НХЛ Уэйном Гретцки в хоккейный симулятор NHL 2020.

Первый матч выиграл Гретцки – 5:4. Ови сравнял в концовке третьего периода, но в овертайме «Эдмонтон» все же победил. Второй матч остался за Александром – 4:1. К концу второй встречи 59-летний Гретцки признался, что подустал, и соперники разошлись при равном счете.

Гретцки: «Надеюсь, первым пожму руку Овечкину, если он побьет мой рекорд»Гретцки: «Надеюсь, первым пожму руку Овечкину, если он побьет мой рекорд»
НХЛ

Гретцки: «Надеюсь, первым пожму руку Овечкину, если он побьет мой рекорд»

09/04/2020 В 11:03

Всего трансляция на Twitch собрала более 20 тыс долларов донатов. Легенды удвоили сумму, которую разделили между благотворительными организациями Вашингтона и Эдмонтона для борьбы с коронавирусом.

  • Гретцки выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Рейнджерс» и завершил карьеру в 1999 году.
  • Рекорд Гретцки – 894 шайбы, Овечкин забросил 706.

Овечкин выиграл «Вашингтону» первый Кубок Стэнли. Теперь он гонится за Гретцки

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Быстрее него это сделал только ГретцкиОвечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Быстрее него это сделал только Гретцки
НХЛ

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ. Быстрее него это сделал только Гретцки

22/02/2020 В 22:51
Овечкин рассказал, вернется ли из США в РоссиюОвечкин рассказал, вернется ли из США в Россию
НХЛ

Овечкин рассказал, вернется ли из США в Россию

11 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ХоккейНХЛВашингтонЭдмонтонБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалОвечкин рассказал, вернется ли из США в Россию
Следующий материалThe Sun: топ-чемпионаты Европы завершатся до 31 июля, еврокубки доиграют в августе