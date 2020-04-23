Хоккеист по-прежнему чувствует крепкую связь с родиной.

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, где будет жить после завершения карьеры.

«Вернусь в Россию, даже если не выиграю Кубок Стэнли. А если говорить о российском хоккее, посмотрим. За последние два года я сыграл около 50 игр. Весь прошлый год меня мариновали в «Лос-Анджелесе». А в этом случился коронавирус. Поэтому сейчас у меня вагон сил. Будем готовиться дальше.

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Планирую ли жить в Беверли-Хиллз после окончания карьеры? Нет, конечно. Так сложилась судьба, что мои дети растут в США. А я провел в этой стране практически 20 лет с перерывами. Но мы постоянно переезжаем и часто бываем в России.

Конечно же основной дом всегда будет там. А жилье в Лос-Анджелесе понадобится, если старшая дочь решит пойти в американский университет. Тогда у нее будет свое семейное гнездышко», - сказал Илья в интервью «СЭ».

Ковальчук – двукратный чемпион мира (2008, 2009), победитель Олимпийских игр-2018. Его не хватает Кубка Стэнли для места в Тройном золотом клубе.

15 апреля Илье исполнилось 37 лет.

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