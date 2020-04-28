Странная подборочка от нападающего «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился историями из жизни, которые испугали его сильнее всего.

«Наверное, когда меня дед в автобусе забыл. Да много таких моментов! Например, мы в 14 лет выпили пивка, и нас вызывали к директору. Тоже неприятно было. Или боксер в интернате за мной бегал с вилкой вокруг теннисного стола. Я маленьким был, а он – большой. Если бы он меня поймал, было бы очень больно.

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Снятся ли страшные сны? Сны такие есть. То ты болеешь чем-то, то у тебя оторвало часть тела. То ты кого-то замочил и убегаешь от полиции. Как в «Брате-2».

Как воспринимаю людей? Я думаю, что потенциально добрых. Обормотов тоже иногда вижу. Трудно посчитать в процентах, кто в моих глазах хороший, а кто плохой. Но в принципе я открыт перед 95 процентами людей. Сразу же, при первой встрече. Спокойно могу обсуждать с ними даже то, о чем и говорить не нужно. Так что да, я открыт. Но иногда от этого страдаю», – рассказал Панарин в эфире Матч ТВ.

Панарин забросил 32 шайбы в 69 матчах сезона-2019/20.

НХЛ, как и другие турниры, приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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