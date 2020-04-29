Пустая арена
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Кампания может пройти в ускоренном режиме.
Регулярный чемпионат НХЛ-2020/21 может стартовать лишь в декабре.
Идея отсрочки начала следующего сезона до декабря обсуждалась НХЛ с клубами на недавнем собрании. Лига все еще надеется уместить полноценный сезон с 82 играми, даже с поздним началом. В этом случае придется отказаться от Матча всех звезд, сократить перерывы на рождественские каникулы и паузы между матчами везде, где это возможно. Регулярный сезон закончится в мае, плей-офф – в июле.
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Как уточняет журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн, пока это лишь потенциальный проект, который всерьез обсуждается на высочайшем уровне в руководстве лиги.
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