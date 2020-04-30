Экс-вратарь сборной жестко высказался на политические темы.

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов прокомментировал политику в период пандемии коронавируса и ежегодное проведение Парада Победы.

О различном отношении к коронавирусу российских и американских властей

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«Сейчас идет подковерная борьба, все обвиняют друг друга. США – Китай, наш МИД высказался, что это США со своими вирусными лабораториями виноваты. Разве от нашего МИД можно было ждать что-то другое? Не братья-китайцы же у него будут виноваты, а как всегда, американцы. Но нужно же включать иногда голову, нельзя верить всему, что говорят официальные лица, особенно в России.

В России не введен режим ЧС или ЧП. Государство должно взять на себя ответственность, все должно делаться по закону. Если вы не объявляете ЧС, на каких основаниях вы ограничиваете свободу людей? Все должно быть по закону, а если мы применяем закон, где нам удобно, а где неудобно, не применяем, от этого возникает бардак и хаос. При ЧС на государство возлагаются совсем другие обязанности, а они не хотят брать на себя эту ответственность, поэтому ввели нерабочие дни.

Однажды слышал, как Валентина Ивановна Матвиенко сказала: «Нет никаких денег граждан, есть государевы деньги». Очень удивился такому высказыванию. Все деньги в стабфондах, в бюджетах – это ваши деньги, вы имеете право их потребовать. Это проблема нашей страны. У нас не Российская империя, а Российская федерация, и регионы должны обладать такими же полномочиями, как штаты в Америке».

Илья Брызгалов и Сидни Кросби Фото: Getty Images

Об отношении к Параду Победы

«О ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы – война, победители, Крым, то-се… А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.

Давно уже все изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов», – сказал 39-летний Брызгалов в интервью «Чемпионату».

Брызгалов – обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе «Анахайма».

Со сборной России он стал чемпионом мира 2009 года и вице-чемпионом ОИ-2002.

Из-за пандемии Парад Победы-2020 ограничится авиацией.

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