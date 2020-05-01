Утрата в семье великого хоккеиста.

Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, сообщила, что ее дедушка умер от коронавируса.

«Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус... К сожалению, организм просто не справился… Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром», – написала Анастасия.

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На вечер 1 мая в мире подтверждены 3,383 млн случаев заражения коронавирусом. 238,610 тыс человек скончались.

Официальный сайт НХЛ признал Овечкина лучшим левым вингером за 53 года.

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