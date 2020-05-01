Александр Овечкин
Фото: Getty Images
Утрата в семье великого хоккеиста.
Анастасия Шубская, супруга капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, сообщила, что ее дедушка умер от коронавируса.
«Сегодня от нас ушел мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный короновирус... К сожалению, организм просто не справился… Знаю, как он ждал знакомства с еще одним своим правнуком... Покойся с миром», – написала Анастасия.
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Овечкин и Гретцки сыграли в NHL 2020 ради борьбы с коронавирусом
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- На вечер 1 мая в мире подтверждены 3,383 млн случаев заражения коронавирусом. 238,610 тыс человек скончались.
- Официальный сайт НХЛ признал Овечкина лучшим левым вингером за 53 года.
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