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Олимпийский чемпион Зуб подписал контракт с «Оттавой»

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Артем Зуб (СКА)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
41 минут назад

Еще один русский уехал в НХЛ.

Российский защитник Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой» – клубом НХЛ.

О переходе сообщается на официальном сайте клуба, 24-летний хоккеист заключил соглашение новичка сроком на один сезон.

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«Мы рады, что Артем продолжит карьеру в «Оттаве». Артем – умный защитник оборонительного плана, который хорошо обращается с шайбой и действует, основываясь на силе и мобильности. Богатый международный опыт поможет ему адаптироваться к североамериканскому стилю, но его главный козырь – способность обороняться», – цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона.

  • Зуб – олимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер ЧМ, на клубном уровне – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.
  • В регулярном чемпионате КХЛ-2019/20 хоккеист набрал 22 (13+9) очка в 57 матчах.
  • Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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