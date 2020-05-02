Артем Зуб (СКА)
Фото: Getty Images
Еще один русский уехал в НХЛ.
Российский защитник Артем Зуб подписал контракт с «Оттавой» – клубом НХЛ.
О переходе сообщается на официальном сайте клуба, 24-летний хоккеист заключил соглашение новичка сроком на один сезон.
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«Мы рады, что Артем продолжит карьеру в «Оттаве». Артем – умный защитник оборонительного плана, который хорошо обращается с шайбой и действует, основываясь на силе и мобильности. Богатый международный опыт поможет ему адаптироваться к североамериканскому стилю, но его главный козырь – способность обороняться», – цитирует официальный сайт НХЛ генерального менеджера «Оттавы» Пьера Дориона.
- Зуб – олимпийский чемпион и двукратный бронзовый призер ЧМ, на клубном уровне – обладатель Кубка Гагарина в составе СКА.
- В регулярном чемпионате КХЛ-2019/20 хоккеист набрал 22 (13+9) очка в 57 матчах.
- Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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