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Панарин вошел в топ-10 рейтинга главных спортивных лиц Нью-Йорка по версии New York Post

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Артемий Панарин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Артемий – единственный хоккеист в списке.

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в десятку рейтинга главных спортивных лиц Нью-Йорка по версии авторитетного издания The New York Post.

28-летний Панарин расположился на девятом месте списка и стал единственным хоккеистом в топ-10. Первые три места заняли бейсболисты (Аарон Джадж, Пит Алонсо и Джейкоб Дегром), седьмой – баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт. Полный рейтинг – здесь.

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  • Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».
  • В сезоне-2019/20 Артемий набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярки.
  • Розыгрыш НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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