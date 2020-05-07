Артемий Панарин
Фото: Getty Images
Артемий – единственный хоккеист в списке.
Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин попал в десятку рейтинга главных спортивных лиц Нью-Йорка по версии авторитетного издания The New York Post.
28-летний Панарин расположился на девятом месте списка и стал единственным хоккеистом в топ-10. Первые три места заняли бейсболисты (Аарон Джадж, Пит Алонсо и Джейкоб Дегром), седьмой – баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт. Полный рейтинг – здесь.
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- Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».
- В сезоне-2019/20 Артемий набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярки.
- Розыгрыш НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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