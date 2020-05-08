Одноклубник Овечкина назвал чужую жену толстой. Его выставили на драфт отказов

А еще Липсик обзывал партнеров по команде неудачниками.

«Вашингтон Кэпиталс» выставил форварда Брендана Липсика на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта.

Ранее в интернет просочилась переписка Липсика в приватном чате. В своих постах хоккеист назвал нескольких одноклубников неудачниками и жестко прошелся по внешности некоторых дам. Например, он нелестно описал супругу форварда «Ванкувера» Тэннера Пирсона: «Просто погляди, какая она толстая».

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Больше за «Кэпиталс» Липсик не сыграет.

Липсик перешел в «Вашингтон» летом 2019-го на правах свободного агента.

Канадец провел за «Кэпс» 61 матч и набрал 11 (3+8) баллов.

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