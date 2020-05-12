Кирилл Капризов (Россия), Финляндия, ЧМ-2019
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Форвард рискует остаться без игровой практики на девять месяцев.
Российский нападающий Кирилл Капризов, скорее всего, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20 в случае его возобновления.
По информации The Athletic, после приостановки регулярного чемпионата НХЛ объявила клубам о невозможности подписывать контракты с выбранными на драфте хоккеистами или свободными агентами из европейских клубов.
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Лига не планирует отказываться от этого правила. В таком случае контракты спортсменов начнут действовать с сезона-2020/21, а Капризов проведет без хоккея девять месяцев, поскольку следующий розыгрыш НХЛ, скорее всего, стартует в декабре.
- НХЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса с 12 марта.
- «Миннесота» выбрала Капризова на драфте в 2015 году, в сезоне-2019/20 он выступал за ЦСКА.
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