Форвард рискует остаться без игровой практики на девять месяцев.

Российский нападающий Кирилл Капризов, скорее всего, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20 в случае его возобновления.

По информации The Athletic, после приостановки регулярного чемпионата НХЛ объявила клубам о невозможности подписывать контракты с выбранными на драфте хоккеистами или свободными агентами из европейских клубов.

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Лига не планирует отказываться от этого правила. В таком случае контракты спортсменов начнут действовать с сезона-2020/21, а Капризов проведет без хоккея девять месяцев, поскольку следующий розыгрыш НХЛ, скорее всего, стартует в декабре.

НХЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса с 12 марта.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте в 2015 году, в сезоне-2019/20 он выступал за ЦСКА.

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