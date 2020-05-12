Хоккей
НХЛ

The Athletic: НХЛ не разрешит Капризову дебютировать за «Миннесоту», если сезон возобновят

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кирилл Капризов (Россия), Финляндия, ЧМ-2019

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Форвард рискует остаться без игровой практики на девять месяцев.

Российский нападающий Кирилл Капризов, скорее всего, не сможет дебютировать за «Миннесоту» в сезоне-2019/20 в случае его возобновления.

По информации The Athletic, после приостановки регулярного чемпионата НХЛ объявила клубам о невозможности подписывать контракты с выбранными на драфте хоккеистами или свободными агентами из европейских клубов.

КХЛ

Загитова выступила перед матчем Капризова и произвела вбрасывание шайбы

19/12/2019 В 21:00

Лига не планирует отказываться от этого правила. В таком случае контракты спортсменов начнут действовать с сезона-2020/21, а Капризов проведет без хоккея девять месяцев, поскольку следующий розыгрыш НХЛ, скорее всего, стартует в декабре.

  • НХЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса с 12 марта.
  • «Миннесота» выбрала Капризова на драфте в 2015 году, в сезоне-2019/20 он выступал за ЦСКА.

«Назвали Катей». Капризову подарили овцу на день рождения

Подписывайся на нас Вконтакте

Хоккей

Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Загитовой

07/10/2019 В 14:33
КХЛ

«Назвали Катей». Капризову подарили овцу на день рождения

26/04/2020 В 18:32
По теме
ХоккейНХЛМиннесотаЦСКАБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалОдноклубник Овечкина назвал чужую жену толстой. Его выставили на драфт отказов
Следующий материалПлющенко: «Хочется сделать Трусову универсальным солдатом. Ей всего 15 лет»