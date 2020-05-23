Судя по фото, девушка сказала «да»!

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение Алисе Знарок, дочери тренера московского «Спартака» Олега Знарка.

Пока все пары лезут на стену в самоизоляции от необходимости проводить каждую секунду с партнером, российский хоккеист вывел отношения на новый уровень. Артемий выложил в инстаграм фотографию, на которой его подруга с широчайшей улыбкой демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

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Панарин стал игроком «Рейнджерс» летом 2019 года, его предыдущим клубом был «Коламбус».

В сезоне-2019/20 Артемий набрал 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярки.

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