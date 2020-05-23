Профсоюз игроков НХЛ одобрил формат плей-офф из 24 команд

На Кубок Стэнли будет больше претендентов, чем обычно.

Исполком профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) дал добро на проведение плей-офф-2019/20 в расширенном формате из 24 команд.

«Исполнительный комитет NHLPA утвердил дальнейшие переговоры с НХЛ относительно плей-офф из 24 команд с целью определения обладателя Кубка Стэнли-2020. Некоторые детали по-прежнему предстоит обсудить. Сторонам необходимо прийти к соглашению по всем вопросам, имеющим отношение к возобновлению сезона», – говорится в заявлении NHLPA.

НХЛ Панарин сделал предложение Алисе Знарок 6 ЧАСОВ НАЗАД

Обычно в плей-офф НХЛ участвуют 16 команд.

В 2019 году Кубок Стэнли завоевал «Сент-Луис».

«Из него бы получился хороший вратарь». Каспарайтис вспомнил о съемках с Бодровым в «Брате 2»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Хоккей Третьяк: «Брежнев любил целоваться взасос, до сих пор не моюсь» 21/05/2020 В 08:28