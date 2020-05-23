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Профсоюз игроков НХЛ одобрил формат плей-офф из 24 команд

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Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз», с Кубком Стэнли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

На Кубок Стэнли будет больше претендентов, чем обычно.

Исполком профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) дал добро на проведение плей-офф-2019/20 в расширенном формате из 24 команд.

«Исполнительный комитет NHLPA утвердил дальнейшие переговоры с НХЛ относительно плей-офф из 24 команд с целью определения обладателя Кубка Стэнли-2020. Некоторые детали по-прежнему предстоит обсудить. Сторонам необходимо прийти к соглашению по всем вопросам, имеющим отношение к возобновлению сезона», – говорится в заявлении NHLPA.

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  • Обычно в плей-офф НХЛ участвуют 16 команд.
  • В 2019 году Кубок Стэнли завоевал «Сент-Луис».

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