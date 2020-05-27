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НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

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Александр Овечкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Матчи возобновятся на рубеже лета и осени.

НХЛ представила проект по возобновлению сезона-2019/20, который был пристановлен из-за пандемии коронавируса.

На официальном сайте Лиги сообщается, что регулярный чемпионат доигран не будет, а плей-офф пройдет в новом формате с участием 24 команд, которые имеют наибольший процент побед. Таким образом, за Кубок Стэнли не поборются «Оттава», «Детройт», «Баффало», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

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Профсоюз игроков НХЛ одобрил формат плей-офф из 24 команд

23/05/2020 В 10:18

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева в плей-офф.

Восточная конференция:

«Бостон», «Вашингтон», «Тампа-Бэй», «Филадельфия».

Западная конференция:

«Сент-Луис», «Вегас», «Колорадо», «Даллас».

Оставшиеся команды разбиты по парам и сыграют в квалификационном раунде.

Восточная конференция:

«Питтсбург» – «Монреаль», «Каролина» – «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида», «Торонто» – «Коламбус».

Западная конференция:

«Эдмонтон» – «Чикаго», «Нэшвилл» – «Аризона», «Ванкувер» – «Миннесота», «Калгари» – «Виннипег».

«Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков», – заявил комиссионер НХЛ Гари Беттмен.

Артемий Панарин

Фото: Getty Images

Квалификационный раунд и групповой турнир пройдут в двух городах, которые пока не определены. В число кандидатов входят: Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис/Сент-Пол, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

  • Командам запретят подписывать новых игроков до окончания сезона.
  • В плей-офф сыграет 31 российский хоккеист.

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