Александр Овечкин с женой и новорожденным сыном
Фото: Instagram
Большое событие в семье чемпиона.
Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская родила хоккеисту второго сына.
«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» – написал 34-летний Овечкин.
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Шубская выложила такое же фото с подписью: «27 мая 2020 года родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые».
- Старшего сына Овечкина зовут Сергей, он родился в августе 2018-го.
- Александр – обладатель «Кубка Стэнли» и трехкратный чемпион мира.
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