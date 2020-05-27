Большое событие в семье чемпиона.

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская родила хоккеисту второго сына.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» – написал 34-летний Овечкин.

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Шубская выложила такое же фото с подписью: «27 мая 2020 года родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин. 55 см 3800 г! Мы самые счастливые».

Старшего сына Овечкина зовут Сергей, он родился в августе 2018-го.

Александр – обладатель «Кубка Стэнли» и трехкратный чемпион мира.

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