Александр Овечкин
Фото: Getty Images
Александр разделил награду с Давидом Пастрняком.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, который не будет доигран из-за пандемии коронавируса.
34-летний Овечкин разделил приз «Морис Ришар Трофи» с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком – оба забросили по 48 шайб.
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ЧАС НАЗАД
Награду вручили двоим хоккеистам впервые с сезона-2009/10 – тогда ее получили Сидни Кросби и Стив Стэмкос.
- В плей-офф НХЛ-2019/20 сыграют 24 команды.
- Скорее всего, матчи возобновятся на рубеже лета и осени.
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