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Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярки

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Александр Овечкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Александр разделил награду с Давидом Пастрняком.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, который не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

34-летний Овечкин разделил приз «Морис Ришар Трофи» с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком – оба забросили по 48 шайб.

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  • Скорее всего, матчи возобновятся на рубеже лета и осени.

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