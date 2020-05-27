Александр разделил награду с Давидом Пастрняком.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, который не будет доигран из-за пандемии коронавируса.

34-летний Овечкин разделил приз «Морис Ришар Трофи» с чешским форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком – оба забросили по 48 шайб.

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Награду вручили двоим хоккеистам впервые с сезона-2009/10 – тогда ее получили Сидни Кросби и Стив Стэмкос.

В плей-офф НХЛ-2019/20 сыграют 24 команды.

Скорее всего, матчи возобновятся на рубеже лета и осени.

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

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