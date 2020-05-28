Еще в ролике засветился экс-вратарь «Вашингтона» Семен Варламов.

Александр Овечкин – человек, который давно превратился из обычного спортсмена в легенду. В прерванном сезоне НХЛ-2019/20 Ови традиционно был в полном порядке – его выдающаяся карьера за океаном продолжается уже 15 лет.

Отмотаем время на семь лет назад: Овечкин только что выиграл «Морис Ришар Трофи» (награду лучшему снайперу НХЛ) и «Харт Трофи» (награду хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды). А еще в 2013 году Александр Великий снялся в культовой рекламе ESPN из цикла «This is Sports Сenter».

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По сюжету ролика под названием «Шпион» Овечкин роется в шкафу с файлами в офисе ESPN. Ведущий ESPN Стив Леви проходит мимо и, заметив хоккеиста, спрашивает у него, не шпионит ли он. Когда Леви проходит дальше, на лице Овечкина появляется грозное выражение.

Затем мы видим отодвигающуюся плитку в потолке и бывшего вратаря «Вашингтона» Семена Варламова, который спускает Овечкину веревку. Александр цепляет веревку к ремню и поднимается к Варламову.

Эта реклама примечательна по двум причинам. Во-первых, она попала в топ-10 лучших роликов ESPN за все время рекламной кампании «This is Sports Сenter»: так называлась серия роликов, которые телеканал выпускал в поддержку собственного новостного шоу SportsCenter. Во-вторых, видео с участием Овечкина и Варламова стало одним из самых дорогих среди всех роликов серии.

Как сообщал в 2013-м InoProSport, продюсеры ролика воссоздали комнату с файлами на открытой баскетбольной площадке на территории телекомпании в Бристоле и даже нашли каскадера для трюка с веревкой. Однако Овечкин отказался от его услуг и сделал все сам.

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